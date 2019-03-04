Спецслужбам Британии известно о «необычной» активности посольства России до атаки в Солсбери

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Разведка Великобритании изучила «лихорадочные приезды и отъезды» в здание посольства России в Лондоне до нападения на бывшего российского агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, которое состоялось ровно год назад — 4 марта 2018 года, пишет британская газета The Guardian со ссылкой на осведомленный о расследовании источник.

Изучением «необычной активности» российского посольства занимались разведка МИ-5, МИ-6 и главный штаб служб правительственной связи, пишет газета.

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«Спецслужбы провели расследование необычной и возросшей активности в российском посольстве в Кенсингтоне в дни, предшествовавшие нападению на Скрипалей и после», — цитирует издание источник.

Расследование включало в себя изучение «лихорадочного и беспрецедентного» движения вокруг посольства России в Лондоне в прошлом году, говорится в материале.

Ранее сообщалось, что российское посольство подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей.