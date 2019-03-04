Российское посольство в Каракасе назвало Гуайдо «самозванцем»
В российском посольстве в Каракасе заявили, что лидер оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, на самом деле «самозванец», передает РИА «Новости».
В посольстве отметили, что настоящий глава страны, согласно конституции, должен приносить присягу в Национальной ассамблее или в Верховном суде, а не на городской площади.
«Гуаидо — действительно самозванец, и это не вызывает никаких сомнений ни с моральной, ни с правовой точек зрения», — подчеркнули в посольстве.
Гуайдо вряд ли бы смог заручиться необходимой поддержкой своих коллег парламентариев, если бы он провозгласил себя в стенах Национальной ассамблеи, считают в российском посольстве в Каракасе.
Ранее Гуайдо объявил о возвращении в Венесуэлу.
23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.
К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.