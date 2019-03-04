В США призвали противодействовать российскому «влиянию» в Венесуэле

В конгресс США внесли законопроект об оценки российского «влияния» в Венесуэле. Он опубликован на сайте конгресса.

Согласно проекту, американская сторона должна «оценить угрозы и выработать стратегию противодействия российскому влиянию в Венесуэле». Кроме того, проект предусматривает также оценку приобретения находящихся в США активов подразделения венесуэльской нефтяной компании PDVSA Citgo иностранными инвесторами.

Реклама

Отмечается, что проект пока находится на начальной стадии. Его рассмотрят в ближайшее время профильные комитеты конгресса.

Уточняется, что проект внесла представительница от Демократической партии Дебби Вассерман-Шульц.

Ранее в США предложили новые антироссийские санкции.