Болтон пригрозил жестким ответом на помехи возвращению Гуайдо в Венесуэлу

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Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон предупредил, что на любые попытки помешать возвращению в Венесуэлу оппозиционера Хуана Гуайдо США даст жесткий ответ. Об этом он написал в своем твиттере.

Болтон отметил, что Гуайдо заявил о намерении вернуться в Венесуэлу.

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«Любые угрозы или действия, направленные против его безопасного возвращения, будут встречены жестким и значительным ответом со стороны Соединенных Штатов и международного сообщества», — написал Болтон.

Ранее он заявил, что США пытаются создать коалицию для смены власти в Венесуэле.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.