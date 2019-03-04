«Известия»: Тимошенко возобновит диалог с Россией в случае победы на выборах

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Бывший украинский премьер-министр, кандидат в президенты Юлия Тимошенко выступает за возобновление переговоров с Россией о нормализации отношений в случае победы на предстоящих президентских выборах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники в партии «Батькивщина», лидером которой является Тимошенко.

По его словам, экс-премьер убеждена в необходимости возвращения «в рабочее русло» отношений между Москвой и Киевом. Отмечается, что в «Батькивщине» считают невозможным следование Украины «европейским путем» без налаживания отношений с Россией.

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Другой источник рассказал, что Тимошенко в случае победы на выборах президента не планирует отказываться от курса Украины на евроатлантическую интеграцию, но при этом будет стремиться «выравнивать отношения с Москвой». Он подчеркнул, что экс-премьер рассматривает нормализацию отношений с Москвой «без сдачи украинского суверенитета и территориальных уступок».

Президентские выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова к диалогу с новым руководством Украины.