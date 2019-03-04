На выборах в Эстонии победила оппозиция

Пять партий прошли по итогам выборов в парламент Эстонии, оппозиционная праволиберальная Реформистская партия получила треть мандатов, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные эстонской избирательной комиссии.

По предварительным данным, Реформистская партия набирала 28,8 % голосов и получила таким образом 34 из 101 места в парламенте. Центристская партия набрала 23% голосов (26 мест), Консервативная народная партия — 17,8% (19 мест), партия Isamaa — 11,4% (12 мест), Социал-демократическая партия — 9,8% (десять мест).

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Парламентские выборы в Эстонии проходили в воскресенье, 3 марта. Чтобы попасть в парламент, партиям было необходимо преодолеть порог в 5% голосов.

Ранее сообщалось, что президент Эстонии поддержала полный отказ от русского языка в школах.