В Джереми Корбина запустили яйцом во время посещения мечети

В главу Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина кинули яйцо во время визита политика в лондонскую мечеть в Финсбери, передает Sky News.

По данным телеканала, удар пришелся в голову, Корбин в результате атаки не пострадал. Кинувшего яйцо мужчину задержали на месте происшествия.

Реклама

Отмечается, что задержанному 41 год и он, вероятно, является сторонником Brexit.

Британский лейбористы во главе с Корбином выступают за отсрочку выхода Британии из ЕС, чтобы пересмотреть условия сделки Великобритании с европейскими странами об условиях дальнейшего сотрудничества сторон.

Ранее сообщалось, что Джереми Корбина обвинили в антисемитизме.