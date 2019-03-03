Посольство заявило об атаке на посла перед годовщиной инцидента в Солсбери

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Посольство России в Великобритании заявило о беспрецедентной клеветнической атаке на посла Александра Яковенко накануне годовщины инцидента в Солсбери, передает ТАСС.

В посольстве отметили, что британская пресса атаковала дипмиссию вместо того, чтобы предоставить результаты расследования.

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«Причем это было хорошо срежиссировано по времени. Все это не может не вызывать сожаления», — отметили в диппредставительстве.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что британская пресса «отмечает» годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии фейками.