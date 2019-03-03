Немецкий политик сравнил Крым с Берлином

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Глава фракции «Левые» в парламенте немецкого города Квакенбрюк Андреас Маурер заявил, что современный Крым по темпам развития напоминает Берлин после объединения Германии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что политик находится на полуострове для того, чтобы решить вопрос о возите немецкой делегации.

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«Нынешний Крым мне напоминает Берлин в 90-х годах. Тогда в Берлине везде стояли строительные краны, шли большие работы по строительству дорог, мостов. Шло колоссальное преобразование инфраструктуры», — подчеркнул Маурер.

Он также добавил, что его удивляют темпы строительства.

Ранее сообщалось, что главу МИД Украины Павла Климкина позвали в Крым на годовщину воссоединения с Россией.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украина результатов плебисцита не признает.