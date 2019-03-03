Матвиенко заявила о недопустимости провокаций в Венесуэле

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес заявила, что Россия не допустит провокаций в этом государстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что Вашингтон может пойти на любые шаги, и это вызывает беспокойство Москвы.

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«Мы будем делать все, чтобы этого не допустить», — отметила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Россия выступает против вмешательства во внутренние дела стран.

Ранее сообщалось, что в минобороны Венесуэлы пошутили про санкции США.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.