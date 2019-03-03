В Раде нашли способ вернуть Донбасс Украине
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко заявил, что знает, как Киеву вернуть Донбасс. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
По словам Бойко, в возвращении Донбасса Украине может помочь Россия, если она станет гарантом выполнения самопровозглашенными ДНР и ЛНР новых соглашений, которые могут быть достигнуты в будущем.
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«Миру не известны другие способы невоенного решения конфликтов — позитивно, с возвращением территорий, людей — без переговоров между конфликтующими сторонами», — добавил Бойко.
Также он отметил, что конфликтующим сторонам нужно разработать предложение, которое можно выдвинуть на государственный референдум, и впоследствии подписать мирный договор.
Ранее Юрий Бойко рассказал, как остановить войну в Донбассе.