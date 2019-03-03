В Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента

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Тысячи жителей Черногории вышли в субботу, 2 марта, на массовую акцию протеста в Подгорице против президента страны Мило Джукановича, сообщает Reuters.

По данным агентства, жители Черногории обвинили Джукановича и его правительство в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Отмечается, что митингующие требовали отставки главы Черногрии и скандировали «Мило — вор».

В апреле прошлого года Джуканович заявлял, что планирует улучшить отношения с Россией.