В Черногории прошел массовый митинг против пообещавшего поладить с Россией президента
Тысячи жителей Черногории вышли в субботу, 2 марта, на массовую акцию протеста в Подгорице против президента страны Мило Джукановича, сообщает Reuters.
По данным агентства, жители Черногории обвинили Джукановича и его правительство в коррупции и злоупотреблении служебными полномочиями. Отмечается, что митингующие требовали отставки главы Черногрии и скандировали «Мило — вор».
В апреле прошлого года Джуканович заявлял, что планирует улучшить отношения с Россией.