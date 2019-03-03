Гуайдо подтвердил возвращение в Венесуэлу
Венесуэльский оппозиционный лидер Хуан Гуайдо заявил, что намерен вернуться в Венесуэлу после встречи с президентом Эквадора Ленином Морено, передает Reuters.
Гуайдо также заявил, что 4 и 5 марта призывает своих сторонников принять участие в протестных акциях против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуров.
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Гуайдо не стал уточнять, как и когда он намерен вернуться в Венесуэлу.
Ранее Гуайдо заявлял, что он прибудет в Венесуэлу в понедельник, 4 марта.