Российское посольство подготовило доклад к годовщине отравления Скрипалей

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Посольство России в Британии подготовило доклад об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, которые 4 марта 2018 года подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в дипмисии.

Источник отметил, что доклад, предположительно, будет опубликован в воскресенье, 3 марта.

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«Инцидент [со Скрипалями] привел к крупным международным последствиям, в результате которых отношения между Россией и Великобританией и Россией и Западом опустились на новый низкий уровень», — цитирует агентство доклад.

Также в нем говорится, что Лондон якобы неоднократно нарушил международное право в деле Скрипалей.

Британские власти считают, что Скрипалей отравили российские спецслужбы с использованием яда «Новичок». Официальная Москва отвергает эти обвинения, а также настаивает на том, что «Новичок» никогда не производился на территории России или СССР.

Ранее в российском посольстве выразили сомнение в том, что Скрипали живы.