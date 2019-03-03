В ЕС остерегли от мер против Гуайдо

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Глава европейской дипломатии Федерика Могерини предупредила, что меры, направленные на ограничение свободы венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуайдо, приведут к эскалации напряженности в латиноамериканской стране. Соответствующее заявление Могерини опубликовано на сайте консилиума Европарламента.

В заявлении говорится, что «любая мера», которая поставит под угрозу «свободу, безопасность или личную неприкосновенность» Гуайдо приведет к эскалации политического конфликта в Венесуэле.

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«[Такие меры] встретят решительное осуждение со стороны международного сообщества», — подчеркивается в заявлении.

В Колумбии рассказали об угрозах в адрес Гуайдо.