Трамп предрек себе уверенную победу на выборах в 2020 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2020 году он победит на президентских выборах с еще большим преимуществом над конкурентом, чем в 2016 году. Об этом сообщает портал 9news.
Данное заявление президент сделал на конференции политиков-консерваторов.
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Также Трамп в очередной раз раскритиковал озабоченность демократов изменениями климата и подчеркнул, что его «тошнит» от инициируемых ими расследований в его отношении.
Ранее Трамп увидел недостатки в слишком сильном долларе.