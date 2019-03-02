Лавров в разговоре с Помпео раскритиковал угрозы США в адрес Венесуэлы

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров провел телефонный разговор со своим американским коллегой Майком Помпео. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, дипломаты обсуждали ситуацию в Венесуэле.

«С.В.Лавров осудил американские угрозы в адрес ее законного руководства», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что российская сторона рассматривает действия Соединенных Штатов как «неприкрытое вмешательство» во внутренние дела Венесуэлы, что является нарушением международного права.

Ранее США отозвали визы у 49 человек за связи с Мадуро.