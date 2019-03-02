В Раде рассказали, как Порошенко рассорил Украину с рядом стран НАТО

Депутат Верховной рад Андрей Билецкий заявил, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с некоторыми странами НАТО из-за оружия. Об этом он рассказал «4 каналу».

По его словам, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по дешевке, когда узнали, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях.

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«Они (страны-участницы Варшавского договора. — «Газета.Ru») продавали его (советское оружие) по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены», — уточнил Билецкий.

Кроме того, он отметил, что российские запчасти, из-за которых возник скандал, опасны для армии Украины.

«Получая запчасти из России, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось», — заключил Билецкий.

Ранее сообщалось, что Порошенко отказался отвечать на вопрос о борьбе с коррупцией.