Сколько депутаты Рады платят магам и колдунам, рассказал канал Коломойского

Большая часть украинских политиков пользуется услугами экстрасенсов и магов, особенно в предвыборный период, сообщает ТСН.

По данным издания, многие депутаты верят в проклятия и обереги, и готовы платить за помощь специалистов большие деньги.

Отмечается, что в большинстве случаев политиков интересуют успешные прогнозы и приток денег.

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По подсчетам политологов, некоторым депутатам услуги «наставников» и «гуру» обходятся в несколько тысяч долларов в месяц. Депутатов обучают распознавать «энергетических вампиров» и избегать их воздействия, «гуру» даже создают защитный «каркас» вокруг ауры депутата.

Ранее кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах он первым делом внесет в Раду законопроекты об импичменте и снятии с депутатов неприкосновенности.