Пенс назвал демократов детоубийцами

Вице-президент США Майк Пенс раскритиковал демократов за их позицию по абортам, передает MediaIte.

В частности, Пенс назвал недопустимым проведение абортов на поздних сроках и назвал тех, кто поддерживает подобные меры «детоубийцами».

Пенс также напомнил, что у каждого человека есть право на жизнь.

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Ранее в США подверглась критике 37-летняя Тулси Габбард, которая собирается бороться за пост главы Белого дома на выборах 2020 года.

Политик, в частности, не поддержала запрет на аборты после 20 дней беременности.