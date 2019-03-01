Чижов: на Россию нельзя повлиять методом санкций

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Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что повлиять на российскую политику методом санкций невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, от антироссийских санкций страдает европейский бизнес.

Он также добавил, что попытки повлиять на политику России методом санкций являются «нелепыми».

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Чижов подчеркнул, что события последних лет доказали тщетность этих усилий.

Ранее в Совфеде заявили, что США загнали себя в тупик антироссийскими санкциями.