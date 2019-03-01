Reuters: северокорейские СМИ проигнорировали провал саммита с Трампом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/938/11016938/RTX3KAJJ-pic905-895x505-9734.jpg">

Северокорейские государственные СМИ сосредоточились лишь на позитивном тоне в освещении итогов саммита во Вьетнаме, не упомянув ни о провале переговоров между президентом США Дональдом Трампом с лидером КНДР Ким Чен Ыном, ни о разногласиях по поводу требования Пхеньяна о снятии санкций, передает агентство Reuters.

Например, на первой странице северокорейской газеты «Нодон синмун» говорилось о встрече Трампа и Ким Чен Ына, но не было ни слова о том, что оба лидера по итогам переговоров остались с пустыми руками, отмечает агентство.

Реклама

«Они провели конструктивный и откровенный обмен мнениями по практическим вопросам, возникающим при вступлении в новую эру совершенствования отношений КНДР и США, основанных на прогрессе», — говорилось в материале издания.

Государственное информационное агентство KCNA также было сосредоточено на позитивном тоне. В материале об итогах саммита отмечалось, что Ким Чен Ын «выразил благодарность Трампу за позитивные усилия для успешной встречи и переговоров во время долгого путешествия и попрощался, пообещав следующую встречу».

Ранее сообщалось, что CNN узнал реакцию Трампа на просьбу Ким Чен Ына снять санкции.