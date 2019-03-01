Ким Чен Ын встретился в президентом Вьетнама

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Ким Чен Ын также встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания страны Нгуен Тхи Ким Нган.

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Как отмечается, стороны обсудили возможности наращивания торгово-экономических связей двух стран.

Ранее в КНДР заявили о договоренности по новой встрече президента США Дональд Трампа и Ким Чен Ына.