Ким Чен Ын встретился в президентом Вьетнама
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын провел переговоры с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, Ким Чен Ын также встретился с премьер-министром Вьетнама Нгуен Суан Фуком и председателем Национального собрания страны Нгуен Тхи Ким Нган.
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Как отмечается, стороны обсудили возможности наращивания торгово-экономических связей двух стран.
Ранее в КНДР заявили о договоренности по новой встрече президента США Дональд Трампа и Ким Чен Ына.