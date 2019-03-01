Лукашенко высказался об участии в президентских выборах

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен баллотироваться на ближайших выборах главы государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это я перед выборами говорю, чтобы вы потом меня не обвинили в трусости», — сказал Лукашенко.

Однако, он также добавил, что в настоящее время не уверен, что сможет выдвинуть свою кандидатуру.

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Лукашенко подчеркнул, что это связано с состоянием его здоровья и отношения к нему в Белоруссии.

Ранее Лукашенко рассказал, кто выиграет президентские выборы на Украине.