Глава МИД КНДР: предложение Трампу было «реалистичным»
Министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо заявил, что в ходе прошедшего саммита США было сделано «реалистичное предложение», но его отклонили. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, от Северной Кореи потребовали сделать еще один шаг, помимо демонтажа ядерного реактора в Йонбене.
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Уточняется, что КНДР была готова демонтировать весь производимый ядерный материал, включая плутоний и уран.
Подчеркивается, что Пхеньян просил частично снять санкции, а не полностью, как утверждал американский президент Дональд Трамп.
Ранее сообщалось, что носсекретарь США Майк Помпео заявил, что инициатива не заключать соглашение с КНДР принадлежала Трампу.