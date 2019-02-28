Нетаньяху обвинили в коррупции

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Израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху были предъявлены обвинения в получении взятки, мошенничестве, а также в злоупотреблении доверием. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление генерального прокурора страны Авихая Мандельблита.

Как отмечается, эти обвинения, предъявленные после двухлетнего расследования, представляют собой три отдельных дела.

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Подчеркивается, что впервые в истории Израиля глава государства обвиняется в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху не хочет уходить в отставку в случае предъявления ему обвинений.