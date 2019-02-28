Жириновский несколько лет назад предсказал войну между Индией и Пакистаном

Владимир Жириновский считает, что конфликт между Индией и Пакистаном практически неизбежен, потому что это одна из самых «горячих» точек планеты вот уже несколько десятилетий.

По словам Жириновского, ещё несколько лет назад он неоднократно предупреждал, что разжигание конфликта между Индией и Пакистаном - это часть глобальной спецоперации против Китая и России.

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«К Китаю нельзя подойти без ослабления России – надо ослабить Россию так, чтобы можно было пройти и ударить по Китаю. С юга, с востока, с запада. И в запасе подвести, спровоцировать вооруженный конфликт – Пакистан, Индия – чтобы опять заполыхало. Причем есть серьезный риск, что война между ними произойдет с применением ядерного оружия, которое есть у обоих государств. Война может стоить обеим странам 200 млн жертв. Я про это говорил и в 2017, и ранее», - напомнил лидер ЛДПР.

По его мнению, в основе всех войн лежат деньги и влияние, финансовый капитал.

«Они хотят, чтобы ни Россия не господствовала, ни Китай, ни Европа – а господствовал бы доллар», - подчеркнул Жириновский.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова предоставить площадку для переговоров Индии и Пакистану, если они захотят.