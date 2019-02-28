Абэ созвал экстренное совещание по итогам саммита Трампа и Ким Чен Ына

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Японский премьер Синдзо Абэ провел экстренные встречи с руководителями МИД страны после того, как стало известно об итогах саммита американского президента Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына, передает ТАСС.

Как отмечается, Абэ поручил МИДу собрать всю возможную информацию по этому поводу в короткие сроки. Этим займется спецгруппа ведомства, которая в настоящее время находится в Ханое.

Ранее сообщалось, что Трамп и Ким Чен Ын не пришли к соглашению на саммите.