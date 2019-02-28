Лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын покинули саммит в Ханое без запланированного по расписанию рабочего совместного обеда и без заявлений для прессы. Об этом сообщает Bloomberg.

Кортежы лидеров были замечены отъезжающими от места проведения саммита — отеля Метрополь в Ханое.

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В ходе основного второго дня саммита 28 февраля Трамп и Ким Чен Ын должны были подписать совместный документ.

Однако журналистам сообщили о сокращении встречи на 2 часа без объяснения причин.

«Газета.Ru» следит в онлайн-режиме за вторым днем переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.