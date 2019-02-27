«Комар носа не подточит»: Порошенко пообещал создать законопроект о незаконном обогащении

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что осуждает решение суда об отмене статьи УК Украины о незаконном обогащении и пообещал создать такой законопроект, что «комар носа не подточит». Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам Порошенко, он еще не видел, но уже осуждает решение суда, который отменил статью о незаконном обогащении.

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«Хочу всех успокоить. Только решение будет обнародовано, я дам поручение изучить его и подготовить законопроект. Новая редакция статьи будет выписана так, что и комар носа не подточит», — подчеркнул Порошенко.

В суде пришли к выводу, что статья не соответствует требованиям ясности и недвусмысленности, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что кандидата в президенты Украины Юлию Тимошенко заподозрили в незаконном обогащении.