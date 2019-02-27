Экс-постпред США в ООН назвала Китай крупнейшей внешней угрозой

Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли назвала Китай самой большой внешней угрозой для страны, сообщает South China Morning Post.

Ее веб-сайт «Стоять за Америку» описывает Китай как «коммунистическую диктатуру, которая, возможно, является самым худшим нарушителем прав человека в мире, осуществляя надзор и заключение в тюрьму своих граждан до истинно оруэлловского уровня».

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По ее словам, Китай занимается враждебной торговой практикой и крадет американскую интеллектуальную собственность.

«Чтобы стоять за Америку, мы должны рассматривать Китай как соперника, и часто нечестного», — добавила Хейли.

В прошлом месяце вице-президент США Майк Пенс обвинил Китай во вмешательстве во внутреннюю политику США.

Ранее сообщалось, что Трамп подал надежду на окончание торговой войны с Китаем.