Трамп и Ким Чен Ын прибыли на саммит

<img src="//img.gazeta.ru/files3/39/11794039/upload-AP_18163191869370-pic905-895x505-44134.jpg">

Президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын прибыли на саммит США-КНДР во вьетнамском Ханое. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости».

Как отмечается, встреча лидеров двух государств состоится в отеле Sofitel Legend Metropole.

По словам корреспондента агентства, Трамп приехал на саммит приблизительно за 15 минут до его начала. При этом кортеж американского президента прибыл примерно на три минуты раньше его северокорейского коллеги.

Реклама

Начало встречи запланировано на 14.30 мск.

Ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон примет участие в переговорах Трампа с руководством Вьетнама и Северной Кореи.