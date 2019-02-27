Politico: Коэн попытается привлечь Трампа к уголовной ответственности

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Бывший адвокат президента США Майкл Коэн во время дачи показаний в конгрессе предоставит документ, который, по его словам, докажет незаконные действия президента США, пишет Politico со ссылкой источника, осведомленного о показаниях Коэна.

Коэн намерен предоставить документ, связанный с выплатой денег в обмен на молчание американской порноактрисе Сторми Дэниелс.

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Во время своих показаний Коэн также планирует прокомментировать информацию издания BuzzFeed о том, что президент США Дональд Трамп приказал ему лгать перед конгрессом о бизнесе в России во время предвыборной кампании 2016 года.

Сначала эта история возобновила призывы к импичменту Трампа, пишет издание. Однако после материал был поставлен под сомнение из-за комментария офиса специального прокурора США Роберта Мюллера, который пошел на редкий шаг и заявил, что информация была некорректной.

«Он [Коэн] точно объяснит, почему он солгал и как он стал лгать», — сказал источник.

Во вторник, 26 февраля прошло закрытое заседание в конгрессе, где Коэн давал показания. Экс-адвокат также даст открытые показания перед конгрессменами 27 и 28 февраля.

Ранее стало известно о будущих показаниях Коэна, в которых он расскажет, что Трамп знал о сговоре с WikiLeaks перед выборами 2016 года.