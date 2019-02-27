Лавров высказался о намерении США сменить власть в трех странах

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Министр иностранных дел Сергей Лавров прокомментировал заявление США о том, что они намерены добиться смены власти в Венесуэле, на Кубе и в Никарагуа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Вашингтон пытается подорвать основы международного права.

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«То есть доктрина Монро — она бледнеет перед той доктриной, которая сейчас на наших глазах формируется, и которая, по сути дела, означает, что американцы узурпируют право применять силу где им заблагорассудится для того, чтобы свергать режимы, которые их по тем или иным причинам не устраивают», — отметил Лавров.

Он добавил, что открытые заявления американских руководителей являются «тревожным обстоятельством».

Ранее американский госсекретарь Майкл Помпео рассказал, где еще США намерены добиться смены власти.