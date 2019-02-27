Эрдоган ответил на слова Гуайдо о бегстве чиновников из Венесуэлы

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал заявление лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо о бегстве чиновников из республики в Турцию. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Никто не бежал из Венесуэлы, чтобы укрыться в моей стране», — сказал Эрдоган.

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По его словам, заявления Гуайдо не соответствуют действительности.

Он также добавил, что Гуайдо не является избранным лидером Венесуэлы.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Гуайдо является «самозванцем с улицы».