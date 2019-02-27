Bloomberg: экс-адвоката Трампа лишили права на практику
Апелляционный суд Манхэттена постановил лишить Майкла Коэна, который является бывшим юристом президента США Дональда Трампа, права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, суд лишил Коэна права на адвокатскую практику, потому что он был признан виновным в совершении серьезных преступлений.
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Как отмечается, Коэн был лишен права на практику автоматически, в соответствии с законом штата Нью-Йорк.
Ранее СМИ сообщили, что Коэн предоставит властям США новые детали по «российскому делу».