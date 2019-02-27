Bloomberg: экс-адвоката Трампа лишили права на практику

<img src="//img.gazeta.ru/files3/867/11716867/AP_18102170338005-pic905-895x505-13328.jpg">

Апелляционный суд Манхэттена постановил лишить Майкла Коэна, который является бывшим юристом президента США Дональда Трампа, права на адвокатскую практику в штате Нью-Йорк. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, суд лишил Коэна права на адвокатскую практику, потому что он был признан виновным в совершении серьезных преступлений.

Реклама

Как отмечается, Коэн был лишен права на практику автоматически, в соответствии с законом штата Нью-Йорк.

Ранее СМИ сообщили, что Коэн предоставит властям США новые детали по «российскому делу».