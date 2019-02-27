Венесуэла обвинила США в организации напряженности в республике

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Министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что правительство США стоит за организацией напряженности в республике. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эта агрессия началась много лет назад, она началась со дня, когда боливарианская революция пришла к власти», — сказал Арреаса.

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По его словам, агрессия США против Венесуэлы продолжается в течении 20 лет.

Он также добавил, что оружие для венесуэльской оппозиции может закупаться в Восточной Европе.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд.