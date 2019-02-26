Перу аннулирует визы венесуэльских дипломатов
Замглавы Министерства иностранных дел Перу Уго де Села Мартинес заявил, что в Лиме приняли решение аннулировать визы пребывающих в стране дипломатов из Венесуэлы в течение 15 дней, передает RPP Noticias.
По его словам, сотрудников МИД Венесуэлы в Перу уже проинформировали о том, что по истечении 15 суток они не будут считаться официальными представителями своей страны.
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Мартинес отметил, что срок в 15 дней начал отсчитываться с 22 февраля.
Ранее сообщалось, что колумбийские дипломаты пешком покинули Венесуэлу.