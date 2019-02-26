Гуайдо пригрозили десятками лет тюрьмы в Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/555/12163555/RTX6KZWI-pic905-895x505-92769.jpg">

Заместитель судьи конституционной палаты Верховного суда Венесуэлы Хуан Карлос Вальдес заявил, что лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо может грозить до 30 лет тюрьмы из-за нарушения запрета на выезд из страны, передает РИА «Новости».

По его словам, прокуратура Венесуэлы в настоящее время анализирует, какие преступления могут быть вменены ему в вину.

Реклама

«Он лицо, скрывающееся от правосудия. Что происходит с беглецами, которые снова въезжают в страну и власти их обнаруживают? Они должны быть схвачены и направлены в тюрьму…» — сказал Вальдес.

Он добавил, что Гуайдо может грозить до 30 лет тюрьмы, подчеркнув при этом, что предложение об обвинении и степени наказания будет определять прокурор.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал отвести Гуайдо в суд.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.