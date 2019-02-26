В Кремле назвали темы переговоров Путина и Нетаньяху

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Президент России Владимир Путин и израильский премьер-министр Биньямин Нетяньяху намерены обсудить ситуацию в Сирии, а также палестино-израильское урегулирование, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

«Планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической и гуманитарной сферах», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Представителя Кремля добавили, что стороны обменяются мнениями по проблемам Ближнего Востока.

Встреча Путина и Нетаньяху состоится в Москве в среду, 27 февраля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Путин и Нетаньяху обсудят обстановку в мире.