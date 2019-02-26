Спецпредставитель Путина отверг наличие у России «территориальной проблемы» с Японией

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Специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что «территориальная проблема» с Курильскими островами существует только в Японии. Слова Иванова передает ТАСС.

Иванов подчеркнул, что Россия и Япония вели переговоры «60 лет» и готовы продолжать их вести.

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«О чем переговоры? О заключении мирного договора», — сказал Иванов.

Он подчеркнул, что «территориальная проблема» «бытует» только в Японии. Иванов заключил, что вопрос передачи островов существует только в «виртуальном» пространстве, включая СМИ.

Ранее жители Курил оценили идею передачи части островов Японии.