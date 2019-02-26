CNN: на дебаты с Трампом принесут детектор лжи

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Объявивший об участии в президентских выборах сенатор США Берни Сандерс заявил CNN, что принесет на предвыборные дебаты с американским президентом Дональдом Трампом детектор лжи, если таковые будут.

Сенатора спросили про его участие в возможных президентских дебатах с Трампом, на что Берни Сандерс ответил, что он подготовился.

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«Мы возьмем с собой детектор лжи», — сказал Сандерс.

Он назвал Трампа «патологическим лжецом», который «должен быть разоблачен». По словам политика, у него есть друзья среди консерваторов, а различие во взглядах между ними «называется демократией».

Ранее сообщалось, что Берни Сандерс собрал рекордные $5,9 млн после объявления об участии в выборах.