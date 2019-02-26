Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры
Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в пятизвездочный отель «Мелиа» в столице Вьетнама Ханое со станции Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, передает РИА «Новости».
Отмечается, что отель «Мелиа» охраняется несколькими бронетранспортерами.
С одной стороны гостиницы расположены четыре бронетранспортера. Бронетехнику охраняют вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.
Реклама
Отель «Мелиа» в столице Вьетнама Ханое, в который недавно прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын, охраняется несколькими бронетранспортёрами, передаёт корреспондент РИА Новости.