Отель с Ким Чен Ыном охраняют бронетранспортеры

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Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в пятизвездочный отель «Мелиа» в столице Вьетнама Ханое со станции Донг-Данг в провинции Лонг-Сон, передает РИА «Новости».

Отмечается, что отель «Мелиа» охраняется несколькими бронетранспортерами.

С одной стороны гостиницы расположены четыре бронетранспортера. Бронетехнику охраняют вьетнамские военные, с которыми фотографируются туристы и местные жители.

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Отель «Мелиа» в столице Вьетнама Ханое, в который недавно прибыл лидер КНДР Ким Чен Ын, охраняется несколькими бронетранспортёрами, передаёт корреспондент РИА Новости.

Ранее Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на бронепоезде.