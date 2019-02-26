«Такой шахтер, как я балерина»: Порошенко оскорбил возмущенного долгами горняка

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Во время визита в город Червоноград Львовской области президент Украины Петр Порошенко отреагировал на недовольство шахтера задержками выплат заработной платы. Видео инцидента опубликовано в ютьюбе.

Во время выступления перед львовскими шахтерами Порошенко обратился к вице-премьеру Украины Степану Кубиве, чтобы последний прокомментировал погашение задолженности перед горняками. В этот момент в толпе прозвучал недовольный выкрик одного из шахтеров, которого президент попросил «привести».

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«Да мы знаем. Ты такой шахтер, как я балерина», — сказал Порошенко в ответ на выкрик горняка.

Ранее сообщалось, что Порошенко проиллюстрировал евроинтеграцию Украины при помощи танца и анекдота.