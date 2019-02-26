Порошенко проиллюстрировал евроинтеграцию Украины при помощи танца и анекдота

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Украинский президент Петр Порошенко рассказал анекдот про кубинцев, которые танцуют самбу для того, чтобы проиллюстрировать евроинтеграцию страны. Видеозапись его выступления разместил телеканал «112 Украина».

По его словам, делегация от Украины прибыла на Кубу и обратилась к местным жителям с призывом начать работу. Однако, как только несколько кубинцев собирались вместе. Она начинали танцевать. Тогда решили организовать митинг, который бы проводился под лозунгом «Давайте работать. Самбе — нет!». Однако все собравшиеся снова начали «танцевать и петь в ритме самбы».

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«Мне кажется, что у нас так делается евроинтеграция. Найти кого-нибудь, кто против, — нет, а как собираемся…», — сказал Порошенко.

После этого Порошенко начал пританцовывать.

Ранее Захарова пошутила о предвыборной агитации Порошенко с Путиным.