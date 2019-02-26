Гуайдо рассказал, когда вернется в Венесуэлу

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Глава венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, провозгласивший себя временным президентом страны, рассказал, когда вернется в Венесуэлу. Об этом сообщает BioBio.

Гуайдо, который объявил себя президентом страны, покинул венесуэльскую территорию 23 февраля. Он выехал с венесуэльской территории вопреки запрету Верховного суда.

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«Мы собираемся вернуться в Венесуэлу на этой неделе», — сказал Гуайдо.

Ранее сообщалось, что Группа Лимы призвала партнеров Венесуэлы помочь с выборами в стране.