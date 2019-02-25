США запросили экстренное заседание в Совбезе ООН по Венесуэле

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Соединенные Штаты запросили экстренное заседание в Совете безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.

Отмечается, что встреча должна пройти во вторник, 26 февраля.

В агентстве уточнили, что в настоящий момент неизвестно, представят ли на голосование Соединенные Штаты проект резолюции по урегулированию кризиса в Венесуэле.

Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в случае провокации на венесуэльской территории Совбезу ООН нужно будет незамедлительно отреагировать.