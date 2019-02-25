США запросили экстренное заседание в Совбезе ООН по Венесуэле
Соединенные Штаты запросили экстренное заседание в Совете безопасности ООН, чтобы обсудить ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатов.
Отмечается, что встреча должна пройти во вторник, 26 февраля.
В агентстве уточнили, что в настоящий момент неизвестно, представят ли на голосование Соединенные Штаты проект резолюции по урегулированию кризиса в Венесуэле.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что в случае провокации на венесуэльской территории Совбезу ООН нужно будет незамедлительно отреагировать.