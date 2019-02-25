Daily Beast: Трамп попросил своих юристов не расходиться после «российского дела»

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Президент США Дональд Трамп во время частных встреч допустил, что начавшиеся с его первым президентским сроком федеральные расследования могут преследовать его в течение многих лет, пишет издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Трамп сигнализировал своему ближнему кругу, что даже он понимает, что конец расследования о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года специального прокурора США Роберта Мюллера станет началом нового «юридического ада», а не драматической развязкой.

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Американский президент ясно дал понять юридической команде, в которую входят личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани и юрист Джей Секулов, что он не хочет, чтобы его адвокаты уходили, пишет издание.

По информации DB, Трамп затронул эту тему в конце прошлого года во время обсуждения других потенциальных юридических тяжб, которые могут возникнуть после представления итогового доклада Мюллера по «российскому делу» минюсту.

На прошлой неделе американские СМИ сообщили о скором завершении «российского дела». Кроме того, в этом году против Трампа возобновили расследования демократы, которые получили большинство мест палаты представителей в новом составе конгресса.