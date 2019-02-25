Порошенко рассказал, чем хочет заняться после президентства

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Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что после президентского срока для него есть «одна достойная работа». Слова президента приводит Ukrinform.

Данное заявление президент сделал на форуме «Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС» в городе Переяслав-Хмельницком.

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«После президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал Порошенко.

При этом украинский президент напомнил, что делегировать его на такую должность может только страна-член Европейского союза.

Ранее Порошенко назвал националистов угрозой для Украины.