Порошенко рассказал, чем хочет заняться после президентства
Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что после президентского срока для него есть «одна достойная работа». Слова президента приводит Ukrinform.
Данное заявление президент сделал на форуме «Мнение молодежи важно. Перспектива вступления в НАТО и ЕС» в городе Переяслав-Хмельницком.
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«После президентской каденции или каденций, я сказал, для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю, — быть депутатом Европейского парламента от Украины», — сказал Порошенко.
При этом украинский президент напомнил, что делегировать его на такую должность может только страна-член Европейского союза.
Ранее Порошенко назвал националистов угрозой для Украины.