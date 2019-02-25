«Высокие ставки, низкие ожидания»: CNN о втором саммите США и КНДР

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Надежды на то, что лидеры США и КНДР добьются прорыва на своем втором саммите невелики, так же, как и первый саммит в Сингапуре еще не принес заметных успехов в избавлении северокорейского режима от ядерного оружия, передает CNN.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в Ханое 27-28 февраля. Фоном переговоров лидеров США и КНДР послужит прозвучавшее в этом месяце заявление разведывательного сообщества США о том, что Северная Корея вряд ли когда-либо согласится отказаться от своей ядерной программы, считая ее критически важной для выживания режима. Эта оценка отражает единодушное мнение разведывательного сообщества США, поясняет телеканал.

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По словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, второй саммит Трампа и Ким Чен Ына уже является победой.

За восемь месяцев, прошедших с момента первой встречи с северокорейским лидером в Сингапуре, Трамп неоднократно заявлял, что его дипломатические усилия привели к прорывам в направлении снижения напряженности с Северной Кореей, а также помогли убедить Ким Чен Ына отказаться от ядерного оружия.

Трамп ранее называл отсутствие ядерных и ракетных испытаний Пхеньяна доказательством улучшения отношений. Как отмечает CNN, КНДР перестала проводить провокационные испытания, но лишь публично. Телеканал поясняет, что вместо этого Северная Корея тихо продвигается вперед с ядерными и баллистическими ракетными программами без публичных испытаний, которые в течение десятилетий привлекали внимание мира.